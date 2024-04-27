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Олег Мельниченко и Чжао Ган обсудили перспективы развития сотрудничества Пензенской области и провинции Шэньси КНР

15:11 | 27.04.2024 | Политика

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Пенза, 27 апреля 2024. PenzaNews. Глава Пензенской области Олег Мельниченко и губернатор провинции Шэньси Китайской Народной Республики Чжао Ган, прибывший в регион с официальным визитом, обсудили перспективы развития сотрудничества в ходе встречи, состоявшейся в губернаторском доме Пензы в субботу, 27 апреля.

Олег Мельниченко и Чжао Ган обсудили перспективы развития сотрудничества Пензенской области и провинции Шэньси КНР

Фото: Pnzreg.ru

Гостю был представлен экономический, научный и туристический потенциал Пензенской области.

«Главы наших государств Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин поставили задачу по расширению сотрудничества между регионами России и Китая. Взаимодействие с провинцией Шэньси — это важный шаг в развитии взаимоотношений с КНР в целом. Китайская Народная Республика — важнейший партнер Пензенской области. За прошлый год наш внешнеторговый оборот вырос на 63%. Почти в два раза увеличился экспорт пензенской сельхозпродукции и продуктов питания», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Он подчеркнул, что планируется наращивать темпы работы.

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«Мы готовы предложить инвесторам создание предприятий, которые обеспечат оборудованием наше машиностроение, мебельную промышленность, кондитерское производство. Нам интересна совместная работа в сфере гостиничного бизнеса. Планируем расширять взаимодействие в сфере образования», — уточнил губернатор Пензенской области.

По словам Олега Мельниченко, Чжао Ган отметил, что видит много направлений для дальнейшего сотрудничества двух регионов.

«Главной целью визита делегации провинции Шэньси в Пензу он назвал налаживание всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, расширение объемов торгового оборота», — написал глава региона.

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