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Пенза и Сяньян договорились об осуществлении международных и внешнеэкономических связей

16:00 | 27.04.2024 | Политика

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Пенза, 27 апреля 2024. PenzaNews. Администрация Пензы и народное правительство города Сяньян провинции Шэньси КНР заключили соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Пенза и Сяньян договорились об осуществлении международных и внешнеэкономических связей

Фото: Pnzreg.ru

В ходе церемонии, состоявшейся в губернаторском доме в субботу, 27 апреля, свои подписи под документом поставили глава Пензы Александр Басенко и мэр Сяньяна Лэн Цзиньсун.

При подписании соглашения присутствовали глава Пензенской области Олег Мельниченко и губернатор провинции Шэньси Чжао Ган.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2023 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и вице-губернатор провинции Шэньси Китайской Народной Республики Доу Цзинли подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Кроме того, был подписан меморандум о развитии побратимских отношений между Пензой и городом Сяньян провинции Шэньси.

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