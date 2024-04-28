Бывший глава Заречного стал советником губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 28 апреля 2024. PenzaNews. Бывший глава города Заречного Олег Климанов стал советником губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Принял предложение губернатора Олега Владимировича Мельниченко о переходе на должность советника губернатора и с сегодняшнего дня работаю в правительстве региона», — написал Олег Климанов в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 27 апреля.

«Я остаюсь жить в Заречном. Буду и дальше работать на благо нашего города и его жителей, поэтому принял решение баллотироваться в депутаты собрания представителей Заречного», — добавил он.

Экс-глава города поблагодарил коллег, депутатский корпус, руководителей предприятий и организаций, а также жителей за поддержку и совместную работу на благо Заречного.

«Передаю эстафету Алексею Костину. Он живет в Заречном давно, любит наш город. И, я уверен, будет делать все для развития города и создания комфортных условий проживания для горожан», — написал Олег Климанов.