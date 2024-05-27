Олег Мельниченко и Абдулла Арипов обсудили расширение сотрудничества Пензенской области с регионами Узбекистана Политика

Пенза, 27 мая 2024. PenzaNews. Расширение сотрудничества Пензенской области с Узбекистаном стало главной темой встречи губернатора Олега Мельниченко и премьер-министра республики Абдуллы Арипова, состоявшейся в рамках деловой программы первого заседания Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте в понедельник, 27 мая.

Фото: T.me/omelnichenko

«Обсудили с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Нигматовичем Ариповым расширение сотрудничества Пензенской области с регионами республики. Мы работаем в направлении, заданном главами наших государств, по углублению стратегического партнерства и союзничества», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Узбекистан входит в тройку стратегических партнеров Пензенской области.

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с хокимом Бухарской области. Провели встречу с хокимом Самаркандской области, тоже будем готовить подписание документов», — проинформировал глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что торговый оборот Пензенской области с Узбекистаном за 2023 год составил более 1 млрд. рублей.

«Уверен, что существует большой потенциал для дальнейшего роста. Предложил Абдулле Нигматовичу рассмотреть возможность размещения производственных площадок пензенских промышленных предприятий в особых экономических зонах Республики Узбекистан. Также вижу большие возможности для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, швейного производства, туризма и образования», — написал губернатор.

Кроме того, по его словам, очень важны логистические вопросы.

«Развитие железнодорожного сообщения между Пензенской областью и регионами Узбекистана обеспечит комфортные условия для рабочих и туристических поездок. Предложил проработать вопрос о возобновлении пассажирских перевозок по маршруту «Андижан — Пенза», — сообщил Олег Мельниченко.