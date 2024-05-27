В Ташкенте состоялась встреча губернатора Пензенской области и хокима Бухарской области Политика

Пенза, 27 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов обсудили перспективы сотрудничества двух регионов в ходе встречи, состоявшейся в Ташкенте в понедельник, 27 мая.

Фото: T.me/omelnichenko

«Возможности сотрудничества между нашими регионами мы начали обсуждать еще в прошлом году на выставке «Иннопром. Центральная Азия». Сейчас настало время для более предметного разговора. Познакомил Ботира Комиловича с социально-экономическим потенциалом нашего региона», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Он выразил мнение, что у Пензенской и Бухарской областей «есть широкие перспективы для совместной работы в агропромышленном комплексе, станкостроении, биомедицине, швейном производстве, образовательной и туристической сферах».

«Договорились организовать бизнес-миссию для наших предпринимателей. Уверен, что бизнесмены найдут точки соприкосновения — и в названных мною отраслях, и во многих других», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко находится в Узбекистане в составе официальной делегации под руководством президента РФ Владимира Путина.

По словам главы региона, в рамках визита запланировано большое количество деловых встреч, в том числе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.