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«Единая Россия» определилась с кандидатами в депутаты Пензенской городской думы

11:03 | 04.07.2024 | Политика

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Пенза, 4 июля 2024. PenzaNews. XXXV конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой были утверждены кандидаты в депутаты Пензенской городской думы восьмого созыва, состоялась в минувшую среду, 3 июля.

«Единая Россия» определилась с кандидатами в депутаты Пензенской городской думы

Фото: Pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте реготделения партии, списки кандидатов по единому и одномандатным избирательным округам на выдвижение были сформированы по итогам предварительного голосования.

Отмечается, что среди кандидатов «есть как действующие депутаты, их почти 30%, так и новички в политике».

Как подчеркнул секретарь реготделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, кандидаты от партии представляют все основные сферы деятельности — образование, здравоохранение, промышленность, культуру, предпринимательство.

«Среди победителей предварительного голосования есть даже студенты», — добавил он.

«Отдельной строкой хочется выделить участников специальной военной операции. В этом году партия ввела преференции этой категории участников и сопровождала их индивидуально», — сказал Олег Мельниченко.

Списки кандидатов были поддержаны большинством голосов делегатов конференции.

Кроме того, была утверждена предвыборная программа «Единой России» на выборах депутатов гордумы.

Также произошла ротация регионального политсовета и его президиума.

Помимо этого, в ходе конференции новым членам «Единой России» были вручены партийные билеты.

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