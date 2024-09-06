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Вадим Супиков проголосовал на выборах депутатов Пензенской городской думы

13:42 | 06.09.2024 | Политика

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Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков проголосовал на выборах депутатов гордумы восьмого созыва на избирательном участке №155, расположенном в музыкальном колледже имени А.А. Архангельского.

Вадим Супиков проголосовал на выборах депутатов Пензенской городской думы

Фото: Zspo.ru

«Выборы в городскую думу — возможность для каждого жителя лично определить будущее нашей любимой Пензы на ближайшие пять лет. Ее развитие напрямую зависит от эффективной работы органов местного самоуправления. Считаю, что интересы избирателей должны представлять профессиональные и неравнодушные люди. Поэтому воспользовался своим конституционным правом и проголосовал в первый день выборов», — сказал Вадим Супиков, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.

Он также выразил уверенность, что пензенцы примут активное участие в голосовании.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», голосование на выборах в Пензенскую городскую думу восьмого созыва будет идти в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

Выборы проходят по смешанной системе: на пятилетний срок 25 депутатов избираются по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

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