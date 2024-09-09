Стали известны предварительные итоги выборов Пензенскую городскую думу
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Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Предварительные итоги выборов в Пензенскую городскую думу восьмого созыва по единому округу и одномандатным избирательным округам стали известны утром в понедельник, 9 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Согласно последним данным, опубликованным на сайте облизбиркома, за партию «Единая Россия» проголосовали 65,83% избирателей, пришедших на участки в Пензе с 6 по 8 сентября.
КПРФ набрала 8,86% голосов, ЛДПР — 6,28%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» — 5,72%, «Новые люди» — 5,51%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 3,99%, «Коммунисты России» — 1,18%, «Зеленые» — 1,02%.
Среди кандидатов от партий, набравших более 5%, будут распределены 10 депутатских мандатов.
В 22 одномандатных округах из 25 победу одержали кандидаты от «Единой России», в двух — выиграли представители КПРФ, еще в одном — кандидат от Партии пенсионеров.
Предварительные данные об итогах голосования по одномандатным округам на выборах депутатов Пензенской городской думы восьмого созыва:
Округ №1 — Савичев Алексей Валерьевич («Единая Россия»)
Округ №2 — Обухов Владимир Александрович («Единая Россия»)
Округ №3 — Жданников Андрей Михайлович (КПРФ)
Округ №4 — Туктаров Жиганша Зейнятуллович (Партия пенсионеров)
Округ №5 — Орлов Павел Викторович («Единая Россия»)
Округ №6 — Трошин Алексей Алексеевич («Единая Россия»)
Округ №7 — Кузнецов Владимир Владимирович («Единая Россия»)
Округ №8 — Трутнев Александр Васильевич («Единая Россия»)
Округ №9 — Шаляпин Олег Васильевич (КПРФ)
Округ №10 — Зиновьев Юрий Александрович («Единая Россия»)
Округ №11 — Шуварин Алексей Николаевич («Единая Россия»)
Округ №12 — Мутовкин Владимир Борисович («Единая Россия»)
Округ №13 — Водопьянов Андрей Александрович («Единая Россия»)
Округ №14 — Кузяков Николай Иванович («Единая Россия»)
Округ №15 — Кухарев Олег Николаевич («Единая Россия»)
Округ №16 — Петров Алексей Анатольевич («Единая Россия»)
Округ №17 — Рудакова Анна Анатольевна («Единая Россия»)
Округ №18 — Васянин Сергей Викторович («Единая Россия»)
Округ №19 — Соболев Денис Юрьевич («Единая Россия»)
Округ №20 — Петрухин Роман Николаевич («Единая Россия»)
Округ №21 — Сучков Андрей Александрович («Единая Россия»)
Округ №22 — Желиховский Денис Олегович («Единая Россия»)
Округ №23 — Кузьмичев Евгений Анатольевич («Единая Россия»)
Округ №24 — Иванов Алексей Анатольевич («Единая Россия»)
Округ №25 — Панин Борис Александрович («Единая Россия»)
Явка на выборах депутатов пензенской гордумы составила 29,3%.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Пензенскую городскую думу восьмого созыва проходили в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. На пятилетний срок избирались 35 депутатов: 10 — по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам.
Всего в Пензе было открыто 223 избирательных участка, на всех использовались видеорегистраторы для записи процесса голосования.