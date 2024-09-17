Избранный на пост главы Заречного Алексей Костин поблагодарил за оказанное доверие Политика

Заречный, 17 сентября 2024. PenzaNews. Алексей Костин, избранный на пост главы Заречного, поблагодарил госкорпорацию «Росатом», правительство Пензенской области и депутатов собрания представителей ЗАТО за оказанное доверие.

Фото: T.me/kostin058

«Благодарю госкорпорацию «Росатом», правительство региона и депутатов собрания представителей за оказанное мне доверие и поддержку в процессе избрания меня на пост главы города Заречного. Я осознаю ответственность, которая ложится на мои плечи. Готов приложить все усилия для того, чтобы оправдать ваши ожидания и служить интересам жителей нашего города», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 16 сентября.

Алексей Костин пообещал использовать свой опыт, знания и энергию для развития Заречного и улучшения качества жизни горожан.

«Вместе мы сможем сделать наш город еще лучше», — подчеркнул он.