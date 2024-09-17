Первая сессия пензенской гордумы восьмого созыва состоится 20 сентября Политика

Пенза, 17 сентября 2024. PenzaNews. Первая сессия Пензенской городской думы восьмого созыва состоится в предстоящую пятницу, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа муниципального образования.

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Согласно уставу Пензы, для подготовки сессии из числа вновь избранных депутатов был сформирован организационный комитет. В его состав был включен каждый третий депутат по алфавитному списку. На первом заседании председателем оргкомитета был избран Борис Панин.

Организационный комитет и определил дату первой сессии.

Планируется, что на ней депутаты рассмотрят шесть вопросов.

Им предстоит избрать председателя Пензенской городской думы, его заместителя на постоянной основе, заместителей на непостоянной основе, а также определиться с составом постоянных комиссий и утвердить председателей каждой из них.