Денис Соболев избран председателем Пензенской городской думы Политика

Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. Денис Соболев избран председателем Пензенской городской думы восьмого созыва в ходе первой организационной сессии в пятницу, 20 сентября

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В качестве приглашенных в заседании приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков, глава Пензы Александр Басенко и другие официальные лица.

После открытия сессии слово было передано председателю оргкомитета по подготовке заседания Борису Панину.

Он сообщил, что первым вопросом повестки является избрание председателя гордумы.

Депутат от округа №12, член фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин предложил кандидатуру Дениса Соболева. Других предложений не поступило.

В ходе тайного голосования кандидатура Дениса Соболева была поддержана единогласно.

Обращаясь к депутатам, Денис Соболев поблагодарил их за поддержку.

«Единогласное голосование накладывает на меня особые обязательства оправдать Ваше доверие в работе Пензенской городской думы восьмого созыва. Я думаю, что нас ждет 5 лет плодотворной, интересной работы. Наша задача — поднять авторитет Пензенской городской думы и в глазах населения, и в целом, чтобы отношение и к нам, депутатам, и к городской думе в целом было абсолютно позитивным. Поэтому работы у нас очень много», — сказал он.

Спикер гордумы выразил надежду на то, что каждый из депутатов будет отстаивать интересы избирателей вне зависимости от своих политических взглядов.

«Здесь мы все находимся для того, чтобы делать жизнь города лучше и каждого горожанина в отдельности», — добавил Денис Соболев.

Согласно данным, размещенным на сайте избирательной комиссии Пензенской области, Денис Соболев родился 12 октября 1978 года. В 2000 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского. Председатель правления товарищества собственников жилья «Олимп».

На выборах в Пензенскую городскую думу восьмого созыва одержал победу в округе №19. Член фракции «Единая Россия».