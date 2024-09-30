Елена Никишина назначена и.о. министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Политика

Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. Елена Никишина назначена исполняющей обязанности министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

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«Балакин Сергей Львович был освобожден от замещаемой им должности министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области по соглашению сторон. Исполнение обязанностей министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области возложено на Елену Викторовну Никишину — заместителя министра», — сообщили журналистам в управлении информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области в понедельник, 30 сентября.

Ранее стало известно, что Сергей Балакин назначен и.о. главы Пензенского района.