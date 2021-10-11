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Балакин назначен министром цифрового развития, транспорта и связи

11:15 | 11.10.2021 | Политика

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Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Сергей Балакин назначен министром цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Балакин назначен министром цифрового развития, транспорта и связи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство цифрового развития, транспорта и связи: министром назначен Балакин Сергей Львович», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

По словам Олега Мельниченко, в должности первого заместителя министра утвержден Руслан Чикин.

Он добавил, что заместителями министра стали Алексей Мещеряков и Жанна Майорова.

Управление цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области было переименовано в министерство цифрового развития, транспорта и связи региона в соответствии с постановлением облправительства №410-пП от 12 июля 2021 года.

Произошло объединение двух управлений — цифрового развития, информационных технологий и связи, а также транспорта.

Сергей Балакин занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления транспорта, Алексей Мещеряков — врио заместителя начальника – руководителя отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта.

Руслан Чикин был врио начальника управления цифрового развития, информационных технологий и связи, Жанна Майорова — врио заместителя начальника управления – руководителем отдела внедрения управления цифрового развития, информационных технологий и связи.

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