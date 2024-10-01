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Олег Мельниченко встретился с делегацией комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

16:19 | 01.10.2024 | Политика

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Пенза, 1 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел встречу с делегацией комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, которая находится в регионе с рабочим визитом.

Олег Мельниченко встретился с делегацией комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Фото: Pnzreg.ru

«Провел рабочую встречу с прибывшими в Пензенскую область сенаторами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Приятно отметить, что именно наш регион был выбран для обсуждения вопросов, напрямую влияющих на безопасность Родины», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 1 октября.

По его словам, комитет оказывает Пензенской области значительную поддержку, касающуюся развития оборонно-промышленного комплекса.

«В пензенский ОПК входит 78 предприятий, из них 10 крупнейших, где объем производства по гособоронзаказам за 7 месяцев этого года вырос более чем на 30%», — привел данные губернатор.

«Работаем для приближения Победы наших подразделений в специальной военной операции. Как отметил руководитель делегации – председатель комитета Владимир Иванович Булавин, сейчас наша общая задача — создать все условия для того, чтобы боеприпасы поступали точно в срок, в необходимом количестве», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава региона добавил, что поблагодарил сенаторов за визит и вручил им на память новейшие академические издания, посвященные истории Пензенского края.

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