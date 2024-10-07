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Павел Куликов больше не занимает пост координатора пензенского реготделения ЛДПР

14:06 | 07.10.2024 | Политика

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Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Павел Куликов больше не занимает пост координатора пензенского регионального отделения Либерально-демократической партии России. Это следует из сообщения, размещенного на сайте реготделения.

Павел Куликов больше не занимает пост координатора пензенского реготделения ЛДПР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в минувшую субботу, 5 октября, в здании отеля Azimut Hotel Penza состоялась внеочередная LXXVII конференция пензенского регионального отделения ЛДПР, в ходе которой Павел Куликов отчитался о деятельности за последние 5 лет в должности координатора.

«Павел Куликов поблагодарил за совместную работу на благо жителей Пензенской области аппарат реготделения и всех активистов партии», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что он «продолжит вести активную партийную деятельность».

В сообщении уточняется, что в настоящее время исполняющим обязанности координатора пензенского регионального отделения ЛДПР является Иван Мотоусов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Павел Куликов возглавил пензенское региональное отделение ЛДПР в 2019 году.

В 2022 году он стал заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва. Является руководителем фракции ЛДПР в региональном парламенте.

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