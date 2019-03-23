Павел Куликов возглавил пензенское реготделение ЛДПР Политика

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Члены Высшего совета ЛДПР единогласно приняли решение о назначении Павла Куликова исполняющим обязанности координатора пензенского регионального отделения партии.

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До этого отделение Либерально-демократической партии России в Пензенской области возглавлял Александр Васильев, который является руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании региона.

«Его решение об освобождении занимаемой должности руководителя реготделения связано с концентрацией на работе в качестве народного избранника», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного отделения партии.

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В штабе пензенских либерал-демократов напомнили, что 33-летний Павел Куликов вступил в ЛДПР в 2012 году.

«Он начал с должности пресс-секретаря, а уже с 2013 года являлся заместителем координатора реготделения, вошел в состав координационного совета пензенского регионального отделения ЛДПР. В 2014 году был избран депутатом комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время Павел Куликов является помощником депутата Государственной думы России от ЛДПР Сергея Катасонова по работе в Пензенской области.