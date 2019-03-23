EN
15:32:28 Суббота, 23 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Павел Куликов возглавил пензенское реготделение ЛДПР

12:44 | 23.03.2019 | Политика

Печать

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Члены Высшего совета ЛДПР единогласно приняли решение о назначении Павла Куликова исполняющим обязанности координатора пензенского регионального отделения партии.

Павел Куликов возглавил пензенское реготделение ЛДПР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

До этого отделение Либерально-демократической партии России в Пензенской области возглавлял Александр Васильев, который является руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании региона.

«Его решение об освобождении занимаемой должности руководителя реготделения связано с концентрацией на работе в качестве народного избранника», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного отделения партии.

Читайте также

Новый расклад сил в пензенском Заксобрании: у «Единой России» 32 мандата, у оппозиции — 4

В штабе пензенских либерал-демократов напомнили, что 33-летний Павел Куликов вступил в ЛДПР в 2012 году.

«Он начал с должности пресс-секретаря, а уже с 2013 года являлся заместителем координатора реготделения, вошел в состав координационного совета пензенского регионального отделения ЛДПР. В 2014 году был избран депутатом комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время Павел Куликов является помощником депутата Государственной думы России от ЛДПР Сергея Катасонова по работе в Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе женщина в суде доказала занижение стоимости ее машины почти на 100 тыс. рублей В Пензе за звание «Учитель года» будут бороться девять человек
В Пензе женщина лишилась 35 тыс. рублей, поверив в бонусы от банка Масштабная реконструкция дороги на улице Байдукова в Пензе запланирована в 2020 году — мэр
Мэр Пензы предложил поддержать талантливых детей из малообеспеченных семей Житель Нижнеломовского района подозревается в краже металлических изделий весом 550 кг
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама