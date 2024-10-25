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С 1 ноября вводится должность замглавы администрации Пензы по внутренней политике

13:05 | 25.10.2024 | Политика

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Пенза, 25 октября 2024. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе второй очередной сессии поддержали внесение изменений в структуру мэрии, в соответствии с которыми с 1 ноября будет введена должность заместителя главы администрации по внутренней политике.

С 1 ноября вводится должность замглавы администрации Пензы по внутренней политике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В структуру администрации города Пензы вносятся следующие изменения: вводится дополнительная штатная единица – заместитель главы администрации города Пензы по внутренней политике, которая будет непосредственно координировать и контролировать деятельность отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями, отдела информационно-аналитического обеспечения, отдела организационно-контрольной работы», — сказал врио главы Пензы Олег Денисов, выступая перед депутатами по вопросу об утверждении структуры администрации города.

«Изменения с 1 ноября 2024 года. Привлечения дополнительных бюджетных ассигнований на 2024 год не повлечет», — добавил он.

В итоге депутаты проголосовали за внесение изменений.

Кто займет пост замглавы администрации Пензы по внутренней политике, пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», после отставки Александра Басенко временно исполнение обязанностей главы города возложено на первого заместителя главы администрации Пензы Олега Денисова.

Заместителем главы администрации города по социальной политике является Сергей Волков, по городскому хозяйству — Ильдар Усманов, по земельным и градостроительным вопросам — Ярослав Щигорев.

Еще один заместитель — по экономике и развитию предпринимательства — Дарья Просточенко, которая была назначена в сентябре, пока имеет приставку и.о.

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