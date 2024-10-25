Александр Басенко покинул пост главы Пензы Политика

Пенза, 25 октября 2024. PenzaNews. Полномочия главы Пензы Александра Басенко досрочно прекращены. Соответствующее решение принято в ходе второй очередной сессии Пензенской городской думы в пятницу, 25 октября.

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«Уважаемые коллеги! В Пензенскую городскую думу поступило заявление от главы города Пензы Басенко Александра Николаевича о досрочном прекращении полномочий им главы города Пензы по собственному желанию. Согласно уставу города Пензы, решение о досрочном прекращении полномочий главы города относится к компетенции Пензенской городской думы. Будут ли у депутатов вопросы?», — сказал спикер гордумы Денис Соболев в начале сессии.

Вопросов у депутатов не возникло, желающих выступить также не было.

В итоге народные избранники проголосовали за отставку Александра Басенко.

Присутствовавший на сессии губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил Александра Басенко за три года работы.

«При его участии реализован целый ряд достаточно крупных, серьезных, интересных проектов в городе. Но вот так сложилась судьба, что в силу семейных обстоятельств он вынужден покинуть пост главы города. Я хочу от себя поблагодарить Александра Николаевича за тот труд, который он приложил на благо нашего славного города Пензы. Я думаю, что все те, кто с ним работал, также в общем-то, наверное, могу сказать в его адрес добрые слова», — сказал Олег Мельниченко.

После этого глава региона вручил Александру Басенко благодарность президента России за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, а также орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.