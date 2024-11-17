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Министерство цифрового развития, транспорта и связи переименовано в министерство цифрового развития и связи

10:00 | 17.11.2024 | Политика

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Пенза, 17 ноября 2024. PenzaNews. Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области переименовано в министерство цифрового развития и связи. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

Министерство цифрового развития, транспорта и связи переименовано в министерство цифрового развития и связи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие сведения были внесены в ЕГРЮЛ в минувший четверг, 14 ноября.

Указано, что сокращенное наименование министерства — Минцифры Пензенской области, адрес места нахождения: Пенза, улица Кураева, 36A.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2024 года председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление №420-пП, в соответствии с которым полномочия министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области в сфере транспорта передаются министерству строительства и дорожного хозяйства региона.

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