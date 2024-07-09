В Пензенской области полномочия Минцифры в сфере транспорта будут переданы Минстрою Политика

Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Полномочия Минцифры Пензенской области в сфере транспорта будут переданы Минстрою региона. Соответствующее постановление №420-пП обнародовано на сайте облправительства.

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«Передать полномочия министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области в сфере транспорта министерству строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», — говорится в документе, который подписал председатель правительства региона Николай Симонов 5 июля.

В нем добавляется, что в связи с этим ведомства будут переименованы в министерство цифрового развития и связи, а также в министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства соответственно.

Министру цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергею Балакину и министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву необходимо осуществить действия, связанные с передачей части полномочий от одного ведомства другому, в частности, уведомить сотрудников и утвердить новое штатное расписание.