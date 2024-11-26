Олег Мельниченко выступил с докладом на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России Политика

Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выступил с докладом на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

Фото: Pnzreg.ru

«Выступил с докладом в Москве на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России. Под руководством министра Сергея Викторовича Лаврова рассмотрели вопросы аграрной дипломатии в текущих геополитических условиях», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 26 ноября.

Он напомнил, что пензенская сельхозпродукция поставляется в 50 стран мира.

«Мы стабильно наращиваем экспорт. За три года его объемы увеличились на треть. Динамика связана с расширением нашей производственной базы. Так, зерна и мяса регион производит в три раза больше, чем потребляет», — отметил Олег Мельниченко.

«Основные стратегические партнеры Пензенской области — Китай, Беларусь и Узбекистан. Мы прикладываем усилия, чтобы внешнеторговый оборот с этими странами рос, и уже ощущаем позитивный результат», — добавил губернатор.

По его словам, глава МИД России Сергей Лавров особо подчеркнул важность сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

Фото: Pnzreg.ru

«За прошлый год мы вдвое увеличили объем поставляемой в КНР продукции. Основу экспорта составляет мясо индейки — 80%. В этом году укрепили наши связи с провинцией Шэньси. Подписаны первые контракты на поставку пензенского зерна, обезжиренного и цельного сухого молока, кондитерских изделий. В научной сфере Пензенский государственный аграрный университет и Южно-Китайский сельскохозяйственный университет планируют совместные исследования в области продовольственной безопасности», — написал Олег Мельниченко.

Совет глав субъектов Российской Федерации при МИД России был создан в 2003 году на основе рекомендаций Государственного совета и в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в целях оказания содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечения возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам.

Заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в полугодие.