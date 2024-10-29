Олег Мельниченко и Чжао Ган обсудили перспективы расширения сотрудничества Пензенской области и китайской провинции Шэньси Экономика

Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Глава Пензенской области Олег Мельниченко и губернатор провинции Шэньси Китайской Народной Республики Чжао Ган обсудили перспективы расширения сотрудничества.

Фото: Pnzreg.ru

«Делегация, куда вошли представители пензенской деловой, политической и научной общественности, работает в КНР. Обсудили с губернатором народного правительства провинции Шэньси господином Чжао Ганом варианты расширения взаимодействия наших регионов. Год назад делегация Пензенской области посещала Шэньси, наш «СтанкоМашСтрой» стал резидентом Сяньянской зоны высоких технологий. В апреле китайские друзья нанесли ответный визит, познакомившись с работой ведущих предприятий нашего региона», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 28 октября.

«Мы планируем развивать промышленную кооперацию в сфере станкостроения и транспортного машиностроения. Для этого в нашем регионе есть как производственные мощности, так и квалифицированные кадры», — отметил он.

По словам Олега Мельниченко, есть перспективы для укрепления связей в агропромышленном комплексе.

«Китай закупает у нас продовольственные товары, кондитерские изделия. До конца года еще пять пензенских предприятий осуществят первые поставки. Готовимся экспортировать сухое молоко производства «Молкома», — уточнил губернатор.

Он добавил, что также Пензенская область предлагает к реализации инвестпроекты в сфере ЖКХ, гостиничного бизнеса и туризма.

«Укреплять дружбу помогут совместные спортивные и культурные мероприятия — гастроли наших театральных коллективов, спортивные соревнования. Как председатель общественного совета президентского проекта «Zа самбо» в Пензенской области предложил организовать взаимодействие спортсменов, занимающихся единоборствами», — написал Олег Мельниченко.