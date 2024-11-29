Олег Мельниченко сообщил о кадровых перестановках в ряде районов Пензенской области Политика

Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал о кадровых перестановках в ряде районов региона.

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«Сообщаю о кадровых перестановках в руководстве муниципальных образований Пензенской области. Решением собрания представителей Камешкирского района досрочно прекращены полномочия Ольги Николаевны Беляниной. Исполнение полномочий главы возложено на Маркелову Светлану Александровну», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в пятницу, 29 ноября.

Он добавил, что досрочно свои полномочия складывает глава Наровчатского района Алевтина Решетченко, которая переходит на должность замглавы Мокшанского района, а также возьмет на себя функции руководителя муниципального образования.

«[Главе Мокшанского района] Николаю Николаевичу Тихомирову предложено возглавить ассоциацию муниципальных образований Пензенской области. Исполнение же полномочий по руководству Наровчатским районом примет Сергей Викторович Скудин», — сообщил губернатор.

Кроме того, Олег Мельниченко напомнил, что накануне депутатами собрания представителей Пензенского района главой муниципального образования был избран Сергей Балакин, который с сентября исполнял полномочия главы района.