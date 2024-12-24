Андрей Шиганков назначен на пост замглавы администрации Пензы по внутренней политике Политика

Пенза, 24 декабря 2024. PenzaNews. Андрей Шиганков назначен на должность заместителя главы администрации Пензы по внутренней политике. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Андрей Шиганков приступил к своим должностным обязанностям с 24 декабря. [...] Заместитель главы администрации Пензы по внутренней политике будет координировать работу отделов организационно-контрольной работы, информационно-аналитического обеспечения, а также отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что должность замглавы администрации Пензы по внутренней политике была введена в результате внесения изменений в структуру мэрии, которые были приняты на сессии гордумы 25 октября.

В сообщении указано, что Андрей Шиганков окончил Пензенский государственный университет по специальности «Учитель истории», с 2014 по 2024 годы работал в правительстве Пензенской области на различных должностях.