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Андрей Шиганков назначен на пост замглавы администрации Пензы по внутренней политике

13:09 | 24.12.2024 | Политика

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Пенза, 24 декабря 2024. PenzaNews. Андрей Шиганков назначен на должность заместителя главы администрации Пензы по внутренней политике. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Андрей Шиганков назначен на пост замглавы администрации Пензы по внутренней политике

Фото: Penza-gorod.ru

«Андрей Шиганков приступил к своим должностным обязанностям с 24 декабря. [...] Заместитель главы администрации Пензы по внутренней политике будет координировать работу отделов организационно-контрольной работы, информационно-аналитического обеспечения, а также отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что должность замглавы администрации Пензы по внутренней политике была введена в результате внесения изменений в структуру мэрии, которые были приняты на сессии гордумы 25 октября.

В сообщении указано, что Андрей Шиганков окончил Пензенский государственный университет по специальности «Учитель истории», с 2014 по 2024 годы работал в правительстве Пензенской области на различных должностях.

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