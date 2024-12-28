20:51:54 Суббота, 28 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко в новогодние праздники планирует совершить ряд выездов в районы Пензенской области

18:11 | 28.12.2024 | Политика

Печать

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в новогодние праздники намерен совершить ряд поездок по районам.

Мельниченко в новогодние праздники планирует совершить ряд выездов в районы Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«В новогодние праздники планирую ряд внеплановых выездов в районы области», — написал глава региона в своем Telegram-канале после заседания облправительства, которое состоялось в субботу, 28 декабря.

«Точно приеду в Пачелму. По моему поручению в новой столовой модернизированного [...] казачьего кадетского корпуса после праздников должно быть организовано питание учеников», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 декабря губернатор Олег Мельниченко дал старт учебному процессу в обновленном здании пачелмского филиала «Губернаторский казачий кадетский корпус» государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Нижнеломовский многопрофильный техникум».

По словам главы региона, модернизация объектов образования в Пачелме будет продолжена, в ближайшие два года планируется капитально отремонтировать две школы и детский сад.

Читайте также
Житель Лунино по совету «сотрудника силового ведомства» взял кредит, продал автомобиль и перевел на неизвестный счет 1,7 млн. рублей Жительница Кузнецка лишилась около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензенского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения Коллектив «Термодома» награжден за активное участие в реализации федерального проекта «Жилье» в 2024 году
В Пензе женщина передала 300 тыс. рублей незнакомке, думая, что помогает дочери В Заречном пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама