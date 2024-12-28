Мельниченко в новогодние праздники планирует совершить ряд выездов в районы Пензенской области Политика

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в новогодние праздники намерен совершить ряд поездок по районам.

Фото: Pnzreg.ru

«В новогодние праздники планирую ряд внеплановых выездов в районы области», — написал глава региона в своем Telegram-канале после заседания облправительства, которое состоялось в субботу, 28 декабря.

«Точно приеду в Пачелму. По моему поручению в новой столовой модернизированного [...] казачьего кадетского корпуса после праздников должно быть организовано питание учеников», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 декабря губернатор Олег Мельниченко дал старт учебному процессу в обновленном здании пачелмского филиала «Губернаторский казачий кадетский корпус» государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Нижнеломовский многопрофильный техникум».

По словам главы региона, модернизация объектов образования в Пачелме будет продолжена, в ближайшие два года планируется капитально отремонтировать две школы и детский сад.