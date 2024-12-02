Олег Мельниченко дал старт учебному процессу в обновленном здании казачьего кадетского корпуса в Пачелме Образование

Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко дал старт учебному процессу в обновленном здании пачелмского филиала «Губернаторский казачий кадетский корпус» государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Нижнеломовский многопрофильный техникум».

Фото: Pnzreg.ru

«Занятия [в казачьем кадетском корпусе в Пачелме] стартовали с началом декабря — в соответствии с моим поручением. Проверил условия, созданные для жизни и учебы ребят в ходе серьезной модернизации образовательного учреждения. Учебный корпус и общежитие отремонтировали капитально, с заменой всех инженерных систем. Кабинеты, мастерские и лаборатории оснащены техникой и мебелью. По моему поручению открыт агрокласс «Дамате», в следующем — начнет работу агрокласс «Русмолко». Столовая будет готова к середине месяца. Аварийное здание снесли, вместо него — современная модульная конструкция. Нацелил в следующем году, до Дня Победы, завершить благоустройство. На территории кадетского корпуса будут спортивные площадки, автодромы, в том числе для подготовки трактористов. Закупаются новые машины для обучения», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 2 декабря.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что содержание образования в последние годы стремительно меняется.

«Сельское хозяйство — высокотехнологичная отрасль производства. Поэтому мы создаем современную образовательную площадку для подготовки востребованных специалистов. Им предстоит развивать экономику Пензенской области и обеспечивать промышленную безопасность страны», — отметил он.

По словам губернатора, модернизация объектов образования в Пачелме будет продолжена.

«В ближайшие два года капитально отремонтируем две школы и детский сад», — написал Олег Мельниченко.

«Человека воспитывает среда, в которой он растет. Важно делать пространства соответствующими времени», — подчеркнул глава региона.