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Конкурсная комиссия рассмотрит документы от двух кандидатов на должность главы Пензы

18:19 | 27.01.2025 | Политика

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Пенза, 27 января 2025. PenzaNews. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Пензы рассмотрит документы от двух претендентов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города вечером в понедельник, 27 января.

Конкурсная комиссия рассмотрит документы от двух кандидатов на должность главы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Конкурсная комиссия рассмотрит документы от двух кандидатов на должность главы города Пензы. В пятницу, 24 января, еще один кандидат подал документы на конкурс. [...] Таким образом, 28 января состоится заседание конкурсной комиссии по рассмотрению документов от двух претендентов на указанный пост», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы состоится 30 января, его результаты в этот же день направят в гордуму.

«Далее кандидаты представят свои программы на сессии Пензенской городской думы восьмого созыва в начале февраля текущего года. Путем голосования будет определено, кто займет должность главы города», — поясняется в сообщении.

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