Конкурсная комиссия рассмотрит документы от двух кандидатов на должность главы Пензы Политика

Пенза, 27 января 2025. PenzaNews. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Пензы рассмотрит документы от двух претендентов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города вечером в понедельник, 27 января.

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«Конкурсная комиссия рассмотрит документы от двух кандидатов на должность главы города Пензы. В пятницу, 24 января, еще один кандидат подал документы на конкурс. [...] Таким образом, 28 января состоится заседание конкурсной комиссии по рассмотрению документов от двух претендентов на указанный пост», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы состоится 30 января, его результаты в этот же день направят в гордуму.

«Далее кандидаты представят свои программы на сессии Пензенской городской думы восьмого созыва в начале февраля текущего года. Путем голосования будет определено, кто займет должность главы города», — поясняется в сообщении.