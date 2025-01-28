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Олег Денисов и Мария Комарова допущены к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Пензы

15:26 | 28.01.2025 | Политика

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Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Конкурсная комиссия приняла решение о допуске двух претендентов к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Пензы, это временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов и заместитель заведующей детским садом №23 Мария Комарова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенской гордумы во вторник, 28 января.

Олег Денисов и Мария Комарова допущены к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Члены комиссии оценили полноту представления кандидатами документов. Замечаний по ним нет. Решением комиссии оба кандидата допущены до конкурса», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что конкурс состоится 30 января, по его итогам в отношении каждого претендента будет принято решение о регистрации кандидатом на должность главы Пензы или об отказе в регистрации.

В сообщении добавляется, что впоследствии зарегистрированные кандидаты представят свои программы развития областного центра депутатам гордумы.

«На сессии представительного органа муниципалитета путем голосования будет определено, кто на ближайшие 5 лет займет пост главы города», — поясняется в тексте.

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