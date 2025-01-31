17:19:14 Суббота, 1 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кузьмичев написал заявление о сложении полномочий председателя комиссии по соблюдению депутатами гордумы Пензы ограничений и запретов

12:34 | 31.01.2025 | Политика

Печать

Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Председатель комиссии по соблюдению депутатами Пензенской городской думы установленных ограничений и запретов Евгений Кузьмичев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

Кузьмичев написал заявление о сложении полномочий председателя комиссии по соблюдению депутатами гордумы Пензы ограничений и запретов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению в пятницу, 31 января, народные избранники рассмотрели три вопроса: об избрании главы города Пензы, о досрочном освобождении от должности председателя комиссии по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов и об избрании председателя указанной комиссии. По второму вопросу озвучено, что прежний председатель комиссии Евгений Кузьмичев написал заявление по собственному желанию о сложении полномочий председателя комиссии», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что вопрос о новом председателе комиссии будет рассмотрен на предстоящей сессии, которая запланирована на предстоящую среду, 5 февраля.

«На этом же заседании сессии депутатам будут представлены кандидаты на должность главы города Пензы — Олег Денисов и Мария Комарова. Они озвучат свои программы по развитию областного центра, а также ответят на вопросы народных избранников, после чего путем голосования и будет определен тот, кто займет пост главы на ближайшие 5 лет», — напоминается в сообщении.

Читайте также
В Пензе около 10 школ присоединились к проекту «Музыка вместо звонков» Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО
Житель Пензы, решивший пройти курсы по веб-дизайну за 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества Новый знакомый предложил проводить жительницу Пензы и ограбил ее по пути из развлекательного заведения
В Пензенской области за сутки произошло два пожара Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама