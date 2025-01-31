Кузьмичев написал заявление о сложении полномочий председателя комиссии по соблюдению депутатами гордумы Пензы ограничений и запретов Политика

Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Председатель комиссии по соблюдению депутатами Пензенской городской думы установленных ограничений и запретов Евгений Кузьмичев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

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«На внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению в пятницу, 31 января, народные избранники рассмотрели три вопроса: об избрании главы города Пензы, о досрочном освобождении от должности председателя комиссии по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов и об избрании председателя указанной комиссии. По второму вопросу озвучено, что прежний председатель комиссии Евгений Кузьмичев написал заявление по собственному желанию о сложении полномочий председателя комиссии», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что вопрос о новом председателе комиссии будет рассмотрен на предстоящей сессии, которая запланирована на предстоящую среду, 5 февраля.

«На этом же заседании сессии депутатам будут представлены кандидаты на должность главы города Пензы — Олег Денисов и Мария Комарова. Они озвучат свои программы по развитию областного центра, а также ответят на вопросы народных избранников, после чего путем голосования и будет определен тот, кто займет пост главы на ближайшие 5 лет», — напоминается в сообщении.