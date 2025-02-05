Депутаты гордумы избрали Олега Денисова главой Пензы Политика

Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы восьмого созыва большинством голосов избрали Олега Денисова главой города в ходе 7-й внеочередной сессии, состоявшейся в среду, 5 февраля.

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Всего на эту должность было рассмотрено две кандидатуры.

Помимо Олега Денисова, который временно исполнял полномочия главы Пензы после отставки Александра Басенко по собственному желанию, на данный пост претендовала заместитель заведующей детским садом №23 Мария Комарова.

На сессии кандидаты представили свои программы развития города и ответили на вопросы депутатов.

Затем состоялось тайное голосование, в ходе которого 29 народных избранников поддержали кандидатуру Олега Денисова, один был против.

После принятия решения об избрании главы города Олег Денисов принес присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы города Пензы добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Пензенской области, устав города Пензы и другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления, верно служить народу», — сказал он.

Денисов Олег Вячеславович родился в городе Сердобске Пензенской области 14 мая 1977 года.

В 1998 году окончил ачинское военное авиационно-техническое училище по специальности «Вооружение летательных аппаратов».

В 2006 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1995 по 2010 годы служил в Вооруженных силах РФ.

Впоследствии занимал различные должности муниципальной службы в Сердобске и Пензе, в том числе с 2016 по 2020 годы был главой администрации Железнодорожного района Пензы.

С 2020 по 2021 годы являлся заместителем главы администрации города Пензы по городскому хозяйству.

В 2021 году занимал пост главы администрации Белинского района Пензенской области.

В 2021-2022 годах — заместитель главы администрации Пензы по социальной политике.

В 2022 году был назначен первым заместителем главы администрации Пензы.

С 25 октября 2024 года временно исполнял полномочия главы Пензы.

5 февраля 2025 года избран главой Пензы на 5-летний срок на внеочередной сессии гордумы.

Женат, воспитывает двух дочерей.