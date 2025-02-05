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Мельниченко поздравил Денисова с избранием на пост главы Пензы

14:24 | 05.02.2025 | Политика

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Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил Олега Денисова с избранием на должность главы Пензы в ходе 7-й внеочередной сессии гордумы восьмого созыва, которая состоялась в среду, 5 февраля.

Мельниченко поздравил Денисова с избранием на пост главы Пензы

Фото: Pnzreg.ru

«Олег Денисов избран главой города Пензы на сегодняшней сессии городской думы. За него проголосовало абсолютное большинство депутатов. В новом статусе Олегу Вячеславовичу предстоит решать много важных задач по развитию областного центра», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что все проблемные вопросы Олегу Денисову хорошо известны.

«Олег Вячеславович успешно трудился и главой Железнодорожного района, и заместителем главы администрации Пензы, а с октября прошлого года временно исполнял полномочия градоначальника. Проявил себя как грамотный и ответственный руководитель», — отметил губернатор.

«Желаю Олегу Вячеславовичу удачи! Он всегда может рассчитывать на поддержку со стороны правительства Пензенской области. Улучшение качества жизни пензенцев — один из наших приоритетов», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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