Мельниченко поздравил Денисова с избранием на пост главы Пензы Политика

Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил Олега Денисова с избранием на должность главы Пензы в ходе 7-й внеочередной сессии гордумы восьмого созыва, которая состоялась в среду, 5 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

«Олег Денисов избран главой города Пензы на сегодняшней сессии городской думы. За него проголосовало абсолютное большинство депутатов. В новом статусе Олегу Вячеславовичу предстоит решать много важных задач по развитию областного центра», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что все проблемные вопросы Олегу Денисову хорошо известны.

«Олег Вячеславович успешно трудился и главой Железнодорожного района, и заместителем главы администрации Пензы, а с октября прошлого года временно исполнял полномочия градоначальника. Проявил себя как грамотный и ответственный руководитель», — отметил губернатор.

«Желаю Олегу Вячеславовичу удачи! Он всегда может рассчитывать на поддержку со стороны правительства Пензенской области. Улучшение качества жизни пензенцев — один из наших приоритетов», — подчеркнул Олег Мельниченко.