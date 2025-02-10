Претендовавшая на пост главы Пензы Мария Комарова назначена замглавы администрации Железнодорожного района Политика

Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. Мария Комарова, которая ранее претендовала на должность главы Пензы, назначена заместителем главы администрации Железнодорожного района города. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«На планерке представил коллегам нового заместителя главы администрации Железнодорожного района города Пензы. Мария Валерьевна Комарова будет курировать социальное направление», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 10 февраля.

По словам Олега Денисова, ранее Мария Комарова трудилась в сфере образования, с 2022 года она работала заместителем заведующей детсадом №23.

«Уверен, что свои знания и опыт Мария Валерьевна будет успешно применять для развития района», — подчеркнул глава города.