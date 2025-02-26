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Юрий Блузма возглавил управление муниципального имущества Пензы

11:45 | 26.02.2025 | Политика

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Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. Юрий Блузма назначен на должность начальника управления муниципального имущества Пензы.

Юрий Блузма возглавил управление муниципального имущества Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Нового руководителя коллегам представил глава Пензы Олег Денисов.

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте мэрии, Юрий Блузма приступил к своим должностным обязанностям со среды, 26 февраля.

«Юрий Константинович окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Последнее место его работы — прокуратура Пензенской области», — говорится в тексте.

Ранее УМИ Пензы руководила Надежда Гончарова. На нее как заместителя главы управления были возложены обязанности начальника после отставки Елены Веселовой, которая в ноябре 2024 года избавилась от приставки и.о., а в январе 2025-го покинула пост.

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