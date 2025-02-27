Алексей Фомин избавился от приставки и.о. на посту министра образования Пензенской области Политика

Пенза, 27 февраля 2025. PenzaNews. Алексей Фомин, который с конца декабря 2024 года исполнял обязанности министра образования Пензенской области, избавился от приставки и.о.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В соответствии с указом губернатора, который подписал Олег Мельниченко 27 февраля, Алексей Фомин включен в состав правительства Пензенской области.

«Внести изменение в состав правительства Пензенской области, включив в него Фомина Алексея Николаевича – министра образования Пензенской области», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце декабря 2024 года Алексей Комаров, который руководил министерством образования Пензенской области с ноября 2021 года, покинул свой пост в связи с переходом на новое место работы.

Исполняющим обязанности был назначен Алексей Фомин, который до этого занимал должность первого замминистра образования региона.