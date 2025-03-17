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В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по местному самоуправлению

17:59 | 17.03.2025 | Политика

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Пенза, 17 марта 2025. PenzaNews. Восемь вопросов рассмотрели депутаты Пензенской городской думы в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, которое состоялось в понедельник, 17 марта.

В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по местному самоуправлению

Фото: Pgduma.ru

В частности, был представлен отчет о деятельности главы Пензы и администрации города за 2024 год, обсуждены изменения и дополнения в устав муниципального образования.

Также народные избранники рассмотрели внесение изменений в решение гордумы, касающееся личного приема граждан председателем представительного органа Пензы и его заместителями.

Это потребовалось в связи с избранием Александра Артамошкина на должность заместителя председателя гордумы. Его график приема в проекте решения предложен как ежемесячный — во вторую среду в 11.00.

Еще одним вопросом стало присвоение звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда Виктору Городнову.

Все вопросы, рассмотренные на заседании комиссии, вынесены на сессию, которая состоится в конце марта, сообщается на сайте гордумы.


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