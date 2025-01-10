Александр Артамошкин избран заместителем председателя пензенской гордумы на постоянной основе Политика

Пенза, 10 января 2025. PenzaNews. Депутат от фракции «Единая Россия», участник специальной военной операции Александр Артамошкин избран заместителем председателя Пензенской городской думы восьмого созыва в ходе 6-й внеочередной сессии в пятницу, 10 января.

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Его кандидатуру представил спикер гордумы Денис Соболев.

Он охарактеризовал Александра Артамошкина как простого и честного человека, который никогда не боится сказать правду и ратует за Родину.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в ходе тайного голосования кандидатура Александра Артамошкина была поддержана большинством голосов.

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Артамошкин Александр Владимирович родился в рабочем поселке Мокшан Пензенской области 9 июня 1983 года.

В 2008 году окончил факультет психологии Современной гуманитарной академии.

В 2001–2003 годах проходил службу в Вооруженных силах России.

С 2003 по 2016 годы проходил службу в ОМОН МВД России на территории Чечни и Дагестана.

С 2016 года — пенсионер по выслуге лет в системе УМВД России по Пензенской области.

С 2022 года — участник специальной военной операции.



В сентябре 2024 года был избран депутатом Пензенской городской думы восьмого созыва от партии «Единая России».

Награжден нагрудным знаком «Участник боевых действий» (2006), медалями «За ратную доблесть» (2007), «Участник контртеррористических операций» (2008), нагрудным знаком «Лучший сотрудник подразделения милиции» (2009), медалью МВД России «За доблесть в службе» (2011), нагрудным знаком «За верность долгу» (2011), орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью участника СВО и нагрудным знаком «Отважный» (2023), медалью «За доблесть в службе», Георгиевским крестом Донецкой народной республики и медалью «За патриотическое воспитание молодого поколения» (2024).