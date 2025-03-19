На заседании президиума Заксобрания Пензенской области обсудили вопросы предстоящей сессии и поступившие из Госдумы законопроекты Политика

Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Заседание президиума Законодательного собрания Пензенской области, в ходе которого были рассмотрены вопросы предстоящей 26-й очередной сессии и законопроекты, поступившие из Государственной думы РФ, состоялось в среду, 19 марта.

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Члены президиума обсудили проект федерального закона, которым предлагается установить полный запрет для иностранных агентов на ведение просветительской и (или) образовательной деятельности вне зависимости от возраста лиц, в отношении которых она осуществляется. Законопроект, инициированный членами всех фракций Госдумы, рассматривается в нижней палате российского парламента во втором чтении. Соответствующие поправки пензенские депутаты поддержали, изменения предлагается внести в законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Положительная оценка дана и законопроекту о внесении изменений в ст. 251 и ст. 271 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Учитывая сложившуюся региональную практику, законопроектом предлагается для сельских населенных пунктов с численностью свыше 500 человек установить возможность назначения не одного, а нескольких старост. Это позволит эффективнее решать вопросы местного значения.

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Кроме того, одобрение членов президиума Заксобрания Пензенской области получил федеральный законопроект об ограничении продажи никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления продукции с содержанием никотина.

Вышеперечисленные виды товаров предлагается оставить только в магазинах. Исключения составят лишь сельские населенные пункты, в которых нет стационарных торговых объектов. Соответствующие изменения планируется внести в ст. 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Всего на заседании президиума регионального парламента было рассмотрено более 20 федеральных законопроектов. Поддержаны, в частности, инициативы, касающиеся правового регулирования физкультурно-спортивной, жилищной, налоговой сферы, деятельности нотариусов, а также предоставления льгот многодетным семьям, сообщается на сайте Заксобрания Пензенской области.