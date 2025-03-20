Туктаров должен извиниться перед Городновым, а затем сложить депутатские полномочия — Мельниченко Политика

Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от Партии пенсионеров Жиганша Туктаров, который на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у него заслуг недостаточно для принятия такого решения, должен извиниться перед ветераном, а затем сложить депутатские полномочия. Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Считаю необходимым высказаться о постыдной истории, возмутившей всех пензенцев, которым дорога память о Великой Отечественной войне. На комиссии городской думы по местному самоуправлению прозвучало предложение присвоить звание почетного гражданина Пензы ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову. Это дань уважения нашим фронтовикам. Соответствующее поручение дал президент Владимир Владимирович Путин. Виктор Семенович Городнов был призван на фронт в октябре 1944 года. Служил на торпедных катерах, сопровождал суда, занимался разминированием глубинных бомб. Потом работал на предприятиях Пензы, добавив к своей медали «За победу над Германией» множество наград за добросовестный труд. Это достойный путь человека, честно трудившегося на благо Отечества много лет. Поразительно, что депутат Туктаров позволил себе публично обесценить заслуги солдата Победы перед Родиной. По его мнению, служба Виктора Семеновича была недостаточно героической. Как губернатор региона и как внук прошедшего Великую Отечественную войну офицера считаю такие высказывания отвратительными, бестактными и недопустимыми для народного избранника», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Уверен, что в данной ситуации самым правильным для Туктарова будет хорошо подумать и принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия», — добавил Олег Мельниченко.

Ранее сложить свои депутатские полномочия Жиганше Туктарову рекомендовал председатель Пензенской городской думы Денис Соболев.