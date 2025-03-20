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Туктаров принес публичные извинения ветерану Городнову

18:03 | 20.03.2025 | Политика

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Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от Партии пенсионеров Жиганша Туктаров, который на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у ветерана заслуг недостаточно для принятия такого решения, публично извинился перед ним.

Туктаров принес публичные извинения ветерану Городнову. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее 12-секундное видео размещено в Telegram-канале губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и в его аккаунтах в соцсетях.

«Я приношу свои искренние извинения перед ветеранами Великой Отечественной войны и лично перед Городновым Виктором Семеновичем за то, что в пылу полемики невольно задел их чувства», — сказал Жиганша Туктаров.

Глава региона, комментируя извинения Жиганши Туктарова, назвал их «скомканными и формальными».

«Рекомендуя депутату Пензенской городской думы принести извинения ветерану Великой Отечественной войны, чей вклад в Победу господин Туктаров пытался публично оспорить, я верил, что в нем все же проснутся разум, честь и совесть. Что народный избранник поймет, что нельзя настолько отрываться от народа, интересы которого он должен представлять. Что осознает, что недопустимо высокомерно измерять заслуги участников Великой Отечественной, сравнивая их с неким выдуманным героическим эталоном. Каждый из них — герой. Эти люди сделали невозможное — сломали хребет нацистской машине, подарив жизнь и свободу новым поколениям, в том числе — и нам с вами. Но извинения депутата оказались скомканными и формальными. «Невольно задел чувства ветеранов в пылу полемики», — говорит он. Какая может быть полемика о дани уважения нашим ветеранам? Мы в неоплатном долгу перед ними. Забывать об этом нельзя», — написал Олег Мельниченко.


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