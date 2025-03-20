Туктаров принес публичные извинения ветерану Городнову Политика

Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от Партии пенсионеров Жиганша Туктаров, который на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у ветерана заслуг недостаточно для принятия такого решения, публично извинился перед ним.

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Соответствующее 12-секундное видео размещено в Telegram-канале губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и в его аккаунтах в соцсетях.

«Я приношу свои искренние извинения перед ветеранами Великой Отечественной войны и лично перед Городновым Виктором Семеновичем за то, что в пылу полемики невольно задел их чувства», — сказал Жиганша Туктаров.

Глава региона, комментируя извинения Жиганши Туктарова, назвал их «скомканными и формальными».

«Рекомендуя депутату Пензенской городской думы принести извинения ветерану Великой Отечественной войны, чей вклад в Победу господин Туктаров пытался публично оспорить, я верил, что в нем все же проснутся разум, честь и совесть. Что народный избранник поймет, что нельзя настолько отрываться от народа, интересы которого он должен представлять. Что осознает, что недопустимо высокомерно измерять заслуги участников Великой Отечественной, сравнивая их с неким выдуманным героическим эталоном. Каждый из них — герой. Эти люди сделали невозможное — сломали хребет нацистской машине, подарив жизнь и свободу новым поколениям, в том числе — и нам с вами. Но извинения депутата оказались скомканными и формальными. «Невольно задел чувства ветеранов в пылу полемики», — говорит он. Какая может быть полемика о дани уважения нашим ветеранам? Мы в неоплатном долгу перед ними. Забывать об этом нельзя», — написал Олег Мельниченко.