Пензенский губернатор проинформировал вице-премьера Белоруссии о ходе реализации плана по сотрудничеству Политика

Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал заместителя премьер-министра Белоруссии Юрия Шулейко о планомерном выполнении мероприятий, определенных рабочей группой по сотрудничеству сторон.

Фото: Pnzreg.ru

«Очень рад был встретиться [...] с другом Пензенской области Юрием Витольдовичем Шулейко. Сейчас он занимает пост вице-премьера Республики Беларусь, но дружба наша началась, когда он был главой Брестской области, с которой наш регион тогда только начал выстраивать сотрудничество. В 2021-2023 годах Юрий Витольдович возглавлял рабочую группу по сотрудничеству Республики Беларусь и Пензенской области. За эти годы достигнуты заметные успехи в нашем торгово-экономическом взаимодействии, импортозамещении и кооперации. Мы выполняем все запланированные мероприятия», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 1 апреля.

Он отметил, что осенью в Пензе состоится уже четвертое заседание рабочей группы.

«Пензенская область планомерно развивается. Соответственно, растут и возможности для торгового взаимодействия и совместного производства с Республикой Беларусь», — подчеркнул глава региона.