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Пензенский губернатор проинформировал вице-премьера Белоруссии о ходе реализации плана по сотрудничеству

10:13 | 02.04.2025 | Политика

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Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал заместителя премьер-министра Белоруссии Юрия Шулейко о планомерном выполнении мероприятий, определенных рабочей группой по сотрудничеству сторон.

Пензенский губернатор проинформировал вице-премьера Белоруссии о ходе реализации плана по сотрудничеству

Фото: Pnzreg.ru

«Очень рад был встретиться [...] с другом Пензенской области Юрием Витольдовичем Шулейко. Сейчас он занимает пост вице-премьера Республики Беларусь, но дружба наша началась, когда он был главой Брестской области, с которой наш регион тогда только начал выстраивать сотрудничество. В 2021-2023 годах Юрий Витольдович возглавлял рабочую группу по сотрудничеству Республики Беларусь и Пензенской области. За эти годы достигнуты заметные успехи в нашем торгово-экономическом взаимодействии, импортозамещении и кооперации. Мы выполняем все запланированные мероприятия», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 1 апреля.

Он отметил, что осенью в Пензе состоится уже четвертое заседание рабочей группы.

«Пензенская область планомерно развивается. Соответственно, растут и возможности для торгового взаимодействия и совместного производства с Республикой Беларусь», — подчеркнул глава региона.


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