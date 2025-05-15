Суд в Пензе отказал депутату Падалкиной в отмене решения о лишении ее права выступления на одном заседании гордумы Политика

Пенза, 15 мая 2025. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы отказал депутату Пензенской городской думы восьмого созыва Елене Падалкиной в удовлетворении искового заявления о признании незаконным и отмене решения гордумы от 28 марта 2025 года о лишении ее права выступления на одном заседании представительного органа муниципального образования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, основанием для лишения депутата права выступления послужило решение комиссии гордумы, усмотревшей в высказываниях Елены Падалкиной нарушение правил депутатской этики, однако, по ее мнению, данное решение не было основано на нормах действующего законодательства.

«В судебном заседании представитель административного ответчика – Пензенской городской думы просил в удовлетворении заявленных требований отказать, поскольку оспариваемое решение принято большинством голосов депутатов в пределах установленной компетенции и в соответствии с действующим законодательством. Депутат Падалкина была ограничена лишь в одной из форм реализации депутатских полномочий и оспариваемое решение не затрагивало права депутата осуществлять депутатские полномочия иными способами. Кроме того, согласно действующему законодательству право оценки поведения депутата предоставлено голосовавшим депутатам», — отмечается в тексте.

«Административный иск Елены Падалкиной к Пензенской городской думе о признании незаконным решения оставлен без удовлетворения», — сказано в сообщении.

28 марта 2025 года было принято решение Пензенской городской думы восьмого созыва о лишении депутата Елены Падалкиной, допустившей нарушение правил депутатской этики, права выступить на одном заседании.

25 апреля 2025 года с учетом повторного нарушения правил этики депутата пензенской гордумы было принято решение о лишении Елены Падалкиной права выступить на восьми заседаниях представительного органа муниципального образования.