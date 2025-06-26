Олег Мельниченко и Юрий Караев обсудили сотрудничество Пензенской и Гродненской областей Политика

Нижний Новгород, 26 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель гродненского облисполкома Юрий Караев обсудили двустороннее сотрудничество в ходе рабочей встречи, состоявшейся в рамках XII форума регионов России и Белоруссии в Нижнем Новгороде.

Фото: T.me/omelnichenko

«Обсудили направления сотрудничества с председателем гродненского облисполкома Юрием Хаджимуратовичем Караевым. Уверен, что имеются перспективы совместной работы на многие десятилетия. Уже налажено взаимодействие между рядом пензенских и гродненских предприятий. Признанный лидер по производству бумаги – основы для облицовочных материалов «Маяк-Техноцелл» работает с «Мостовдревом», завод «ГрАЗ» — с «Белтехавтопромом», производитель инженерных систем охраны «ЦеСИС» — с «Белагротерминалом», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 26 июня.

Он добавил, что стороны также заинтересованы в сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, мебельного производства, машиностроения и приборостроения.

«Юрий Хаджимуратович отметил, что Гродненская область рада дружить с Пензенской. Наша цель — увеличение объемов торговли, туристического потока, культурного обмена. Пригласил его посетить Пензу. На сентябрь намечено четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству Пензенской области и Республики Беларусь. Также есть соглашение о сотрудничестве с Гродненской областью, предложил подписать дорожную карту — план конкретных рабочих мероприятий», — сообщил губернатор.