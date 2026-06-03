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Олег Мельниченко подписал указ о системе и структуре исполнительных органов Пензенской области

10:00 | 03.06.2026 | Политика

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Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подписал указ №84 «О системе и структуре исполнительных органов Пензенской области».

Олег Мельниченко подписал указ о системе и структуре исполнительных органов Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, который датирован 2 июня, определена следующая система исполнительных органов Пензенской области: губернатор, правительство, иные исполнительные органы — министерства, представительства правительства.

«Министерства Пензенской области: создаются в зависимости от организации деятельности, установленной сферы деятельности, объема и вида выполняемых государственных полномочий (функций); осуществляют в пределах своей компетенции исполнительно-распорядительную деятельность в установленной сфере деятельности», — говорится в указе.

В нем добавляется, что представительства правительства Пензенской области являются исполнительными органами региона, уполномоченными представлять интересы правительства области в правительстве РФ, Федеральном Собрании, иных государственных органах РФ, субъектах федерации.

В тексте указано, что иные исполнительные органы Пензенской области создаются, реорганизуются и ликвидируются постановлением регионального правительства.

«Учредить должность председателя правительства Пензенской области», — сказано в документе.

Указом также определена структура исполнительных органов региона.

Структура исполнительных органов Пензенской области:

губернатор Пензенской области;
правительство Пензенской области;
министерство государственного имущества Пензенской области;
министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;
министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
министерства здравоохранения Пензенской области;
министерство культуры и туризма Пензенской области;
министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
министерство образования Пензенской области;
министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области;
министерство региональной безопасности Пензенской области;
министерство сельского хозяйства Пензенской области;
министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области;
министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области;
министерство физической культуры и спорта Пензенской области;
министерство финансов Пензенской области;
министерство цифрового развития и связи Пензенской области;
министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации.


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