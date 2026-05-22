Внесены поправки в устав Пензенской области, закон о правительстве региона принят в новой редакции

Пенза, 22 мая 2026. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания поддержали внесение поправок в устав региона и приняли закон «О правительстве Пензенской области» в новой редакции в ходе 37-й внеочередной сессии, состоявшейся в пятницу, 22 мая.

Докладчиком по обоим вопросам выступил губернатор Олег Мельниченко.

Он напомнил, что в настоящее время проводится работа по повышению исполнительской дисциплины в части реализации задач, поставленных перед органами власти.

«Особенно сейчас, в условиях специальной военной операции, как никогда необходимы дисциплинированное правительство и слаженная работа всех его составляющих. Сейчас проводим детальный анализ работы каждого министерства, подписан указ об оценке эффективности деятельности исполнительных органов Пензенской области. И мы начали работу по оптимизации структуры регионального правительства», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко сообщил, что поправки в устав Пензенской области, которые подготовлены в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», предоставляют губернатору право непосредственно возглавлять правительство региона или учреждать должность председателя правительства.

Он акцентировал внимание на том, что поправки предусматривают изменение структуры правительства Пензенской области, в частности, вводится должность заместителя губернатора.

«Заместитель губернатора Пензенской области будет отвечать за мобилизационную подготовку, территориальную оборону, вопросы связи с Вооруженными силами и организацию всей работы, которая сейчас так необходима в рамках проведения специальной военной операции», — пояснил руководитель субъекта федерации.

«Проектом закона предусматривается, что деятельность губернатора и правительства области будет строиться в двух вариантах. Право выбора одного из двух вариантов — либо когда высшее должностное лицо само возглавляет правительство, либо когда вводится должность председателя правительства — предоставляется высшему должностному лицу», — добавил Олег Мельниченко.

Представляя второй законопроект, глава региона уточнил, что документом определяются структура правительства, порядок его формирования, полномочия губернатора, правительства, организация деятельности правительства, установлена процедура взаимоотношений правительства с губернатором, Законодательным собранием, федеральными органами государственной власти и исполнительными органами субъектов РФ.

Губернатор уточнил, что принятие обоих законопроектов не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.

В итоге депутаты проголосовали за принятие данных законов.