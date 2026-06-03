Полномочия пензенского правительства в сфере теробороны переданы в министерство региональной безопасности Политика

Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Полномочия правительства Пензенской области в сфере территориальной обороны переданы в министерство региональной безопасности. Соответствующее постановление подписал председатель областного правительства Николай Симонов 2 июня.

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«Передать полномочия правительства Пензенской области в сфере территориальной обороны в министерство региональной безопасности Пензенской области», — говорится в документе.

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В нем добавляется, что врио министра региональной безопасности Пензенской области Василию Ложкину требуется подготовить проект положения о министерстве, утвердить структуру ведомства, подготовить проект штатного расписания, провести необходимые организационно-штатные мероприятия и совершить иные юридически значимые действия.

В тексте указано, что министерству государственного имущества Пензенской области необходимо внести соответствующие изменения в реестр госимущества региона, управлению государственной и муниципальной службы облправительства — подготовить проект распорядительного акта об утверждении предельной численности работников министерства и провести организационно-штатные мероприятия, Минфину региона — подготовить предложения о внесении изменений в бюджет субъекта федерации.