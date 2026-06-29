Мария Львова-Белова вошла в число лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму Политика

Пенза, 29 июня 2026. PenzaNews. Уроженка Пензы, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова вошла в общефедеральную часть списка кандидатов «Единой России» для участия в выборах в Госдуму РФ девятого созыва. Соответствующее решение принято на первом этапе XXIII съезда партии в Москве в минувшее воскресенье, 28 июня.

Фото: Er.ru

Всего в общефедеральную часть списка включены пять человек. Это министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и Герой России, начальник главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Выборы депутатов Государственной думы России девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.