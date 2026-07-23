Сергей Федотов и Чжан Цисян обсудили вопросы сотрудничества Пензенской области и провинции Хэйлунцзян Политика

Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов и вице-губернатор народного правительства провинции Хэйлунцзян КНР Чжан Цисян обсудили вопросы межрегионального сотрудничества.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил Сергей Федотов, Пензенская область последовательно наращивает взаимодействие с регионами Китайской Народной Республики: заключены соглашения с шестью провинциями и пятью городами КНР, реализуется комплекс совместных проектов в экономической, образовательной и культурной сферах.

«Развивая наши связи, мы следуем решениям глав наших государств Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина, направленным на дальнейшее укрепление партнерства и углубление российско-китайских отношений», — подчеркнул он.

Сергей Федотов напомнил о транспортно-логистическом потенциале Пензенской области — регион расположен на пересечении железнодорожного транспортного коридора «Север — Юг» и маршрута «Один пояс — один путь» (Китай — Европа).

«В сфере экономики мы нацелены на торговое взаимодействие, промышленную кооперацию и привлечение инвесторов. Постоянно работаем в этом направлении», — констатировал вице-губернатор Пензенской области.

Он добавил, что одной из первостепенных задач также является развитие сотрудничества в гуманитарной сфере — культуре, туризме и образовании.

«В вузах нашего региона обучаются 255 студентов из КНР. Мы развиваем направления подготовки как для китайских студентов, так и для граждан России, которые стремятся изучать китайский язык и культуру. Обоюдный интерес к таким программам растет», — сказал Сергей Федотов.

Он предложил народному правительству провинции Хэйлунцзян рассмотреть возможность участия в образовательных и молодежных проектах на территории Пензенской области.

Также Сергей Федотов озвучил инициативу о заключении соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Чжан Цисян поддержал это предложение.

Работа над проектом соглашения будет начата в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.