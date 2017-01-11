Стоимость иконостаса для Спасского собора Пензы сопоставима с пожертвованиями за год Религия

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Стоимость иконостаса, которую компания «Палех» изготовит для Спасского кафедрального собора Пензы, сопоставима с годовой суммой пожертвований на строительство святыни. Об этом сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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«Внутренняя отделка самая затратная. Мы сейчас заказали иконостас. Он стоит, грубо говоря, столько, сколько мы за год можем набрать пожертвований. Это довольно-таки большое пространство храмовое. В ширину он [иконостас] составляет 49 метров. Иконостасная стена полностью состоит из икон. Все иконы будут естественно живописные, все это довольно-таки дорого стоит. В традициях русских православных храмов если это не золото, то это отделка хотя бы под золото», — пояснил владыка в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 11 января.

Он отметил, что компания «Палех» достаточно известна в России.

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«Палеховские мастера издревле занимаются иконописью. Это серьезный завод, который изготавливает иконостасы для очень многих храмов России. Мы решили это не своими силами делать, а именно заказать в такой фирме, потому что это, во-первых, надежно», — пояснил митрополит Серафим.

Он добавил, что обустройством полов будут заниматься пензенские мастера.

«Сейчас закупается материал. Это тоже непросто. […] К сожалению, все очень быстро дорожает. Хотя бы закупить материал — это уже очень хорошо», — сказал владыка.

По словам митрополита, на строительство храма необходимо еще около 320 млн. рублей.