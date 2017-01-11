Александр Еремкин назвал восстановление собора в Пензе главной стройкой региона Религия

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин, возглавляющий штаб по восстановлению Спасского кафедрального собора, назвал возведение святыни главной стройкой региона.

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«Сегодня много разных важных объектов строится в Пензенской области. Это перинатальный центр, дворцы спорта, стадионы. Идет ремонт культурных центров. […] Но самая главная стройка сегодня — это воссоздание Спасского кафедрального собора. Важность этой стройки в том, что с ее помощью мы восстанавливаем историческую справедливость. То, что наши предки разрушили, мы, внуки, должны восстановить ради них же», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 11 января.

По словам Александра Еремкина, поддержка гражданского общества, областной власти и Пензенской епархии дает надежду на то, что собор в кратчайшие сроки будет готов принять верующих.

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«Мы видим, что средства поступают от физических, от юридических лиц, от бизнеса. Мы нигде не видели ропота или еще чего-то», — отметил вице-спикер регионального парламента.

Он также поблагодарил тех, кто предоставил стройматериал и провел работы бесплатно, отметив, что основной фронт выполняют профессиональные строители.

«Мы платим за их работу, контролируем ее, чтобы качество соответствовало. Мы строим этот храм на века, чтобы не возвращаться к ремонтным работам через короткий период», — подчеркнул Александр Еремкин.