15:53:19 Среда, 11 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
СРОЧНО В Пензе возобновлена подача газа в многоквартирный дом, где утром произошла утечка

Еремкин провел аналогию между Спасским собором в Пензе и храмом Христа Спасителя в Москве

14:42 | 11.01.2017 | Религия

Печать

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин надеется, что восстанавливаемый в региональном центре Спасский кафедральный собор со временем станет центром притяжения верующих, подобным храму Христа Спасителя в Москве.

Еремкин провел аналогию между Спасским собором в Пензе и храмом Христа Спасителя в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть храм Христа Спасителя в Москве. Мороз -30ºС, десятки тысяч людей идут к этому храму. Нам бы хотелось, чтобы наш храм тоже был местом притяжения», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 11 января.

Александр Еремкин добавил, что фестиваль «Спасские вечера», который в четвертый раз пройдет в Пензе в предстоящее воскресенье, 15 января, поможет «приобщить к этой духовности».

«Они должны увидеть то, что мы делаем», — отметил он, напомнив, что во время мероприятия будет осуществляться сбор средств на продолжение строительства первохрама.

Читайте также

Стоимость иконостаса для Спасского собора Пензы сопоставима с пожертвованиями за год

По мнению вице-спикера регионального парламента, который также является руководителем штаба по восстановлению собора, программа составлена таким образом, что люди всех возрастов найдут для себя что-то интересное.

Планируется, что в рамках IV фестиваля православной культуры «Спасские вечера», который пройдет вблизи строящегося Спасского кафедрального собора, будут организованы мастер-классы, историко-культурный лекторий, детский зимний квест, кукольный спектакль, рождественская ярмарка, катание на санях и собачьих упряжках.

Кроме того, впервые состоится фейерверк.
Актуальное
Читайте также
В Пензе губернатор предложил организовать речное движение от «Ростка» до «Спутника» В пензенской филармонии пройдет выставка 15-летней школьницы
В Пензе учителям-предметникам объяснят нюансы подготовки к ЕГЭ В Пензе при столкновении двух иномарок пострадала девушка
В пензенском аграрном вузе сдали кровь для жены погибшего в ДТП декана Александр Еремкин назвал восстановление собора в Пензе главной стройкой региона
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама