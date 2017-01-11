Еремкин провел аналогию между Спасским собором в Пензе и храмом Христа Спасителя в Москве Религия

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин надеется, что восстанавливаемый в региональном центре Спасский кафедральный собор со временем станет центром притяжения верующих, подобным храму Христа Спасителя в Москве.

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«Есть храм Христа Спасителя в Москве. Мороз -30ºС, десятки тысяч людей идут к этому храму. Нам бы хотелось, чтобы наш храм тоже был местом притяжения», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 11 января.

Александр Еремкин добавил, что фестиваль «Спасские вечера», который в четвертый раз пройдет в Пензе в предстоящее воскресенье, 15 января, поможет «приобщить к этой духовности».

«Они должны увидеть то, что мы делаем», — отметил он, напомнив, что во время мероприятия будет осуществляться сбор средств на продолжение строительства первохрама.

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По мнению вице-спикера регионального парламента, который также является руководителем штаба по восстановлению собора, программа составлена таким образом, что люди всех возрастов найдут для себя что-то интересное.

Планируется, что в рамках IV фестиваля православной культуры «Спасские вечера», который пройдет вблизи строящегося Спасского кафедрального собора, будут организованы мастер-классы, историко-культурный лекторий, детский зимний квест, кукольный спектакль, рождественская ярмарка, катание на санях и собачьих упряжках.

Кроме того, впервые состоится фейерверк.